Traficante é preso em casa com quatro diferentes tipos de droga

Compartilhe















Brigada Militar, de Alegrete, realizou a prisão de um traficante na tarde da última sexta-feira(19), no bairro Macedo.

Neste ano, até o momento, foi a apreensão com maior diversidade de drogas em uma única ação. Entre os entorpecentes havia maconha, cocaína, crack e LSD.

Segundo informações da ocorrência, durante o patrulhamento ostensivo, os policiais receberam denúncia de que havia drogas em uma residência na rua Gaspar Martins. Porém, a casa estaria desabitada e um dos responsáveis pelo local seria um traficante.

No endereço, os PMs visualizaram, em frente ao imóvel, quatro indivíduos, entre eles o já citado como um dos responsáveis pela possível venda de drogas naquela região. Todos foram abordados, identificados e realizada busca pessoal onde nada de ilícito foi encontrado, apenas um celular e a quantia de R$ 275,00, com o suspeito.

Em ato contínuo, com a porta da residência entreaberta, os policiais visualizaram que não havia móveis, porém, muita sujeira e lixo. Durante as buscas no local foi encontrada uma caixa com 144g de cocaína, 157g de maconha, 97g de crack, 01 cartela com 88 pontos de LSD, assim como, uma balança de precisão. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia com o material apreendido. O Delegado de Plantão, ao analisar a situação, determinou prisão em flagrante por tráfico de drogas. Depois de ouvido, ele foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete.