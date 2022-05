Laboratório escrevendo

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O novo laboratório municipal de análises clínicas foi entregue em solenidade, dia 6, com a presença da secretária de Estado da Saúde Arita Bergmam.

O local que iniciou com obras em 2014 e teve um grande atraso de término, primeiro por conta da empresa que abandonou no meio do trabalho e depois pelas sucessivas licitações ao longo desse tempo.

No ato de entrega do novo laboratório o Prefeito Márcio Amaral, vice- Jesse Trindade, Secretaria da Saúde Haracelli Fontoura demais secretários, vereadores e servidores da área da saúde.

A obra moderna efuncional teve um investimento de….