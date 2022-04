Ibirapuitã está quase 12m acima do nível normal e já interdita algumas vias da cidade

Mais de 300 pessoas, já estão fora de suas residências. Algumas estão em casa de familiares, outras em volantes, barracas, além do ginásio do IEEOA, e posto de Saúde do bairro Macedo. No Ginásio da Escola Honório Lemes estão sendo colocados móveis de famílias que estão sendo realocadas em casas de familiares.

A Avenida da Alexandre Lisboa está com tráfego bloqueado nas imediações do Parque Rui Ramos, desde a noite de ontem(28), nesta manhã(29), nos cruzamentos da rua Marques do Alegrete com Nossa Senhora do Carmo o trânsito também foi interditado, assim como em direção ao bairro Boa Vista na rua Barão do Cerro Largo.

A alimentação no ginásio está acontecendo através da Cozinha Comunitária do Município. O trabalho de assistência às famílias está acontecendo através das Secretarias do Município, Exército e voluntários.

Muitos animais também estão em situação de vulnerabilidade.

Até o momento, de acordo com o Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Daniel Rosso, não há previsão de interdição da Ponte Borges de Medeiros, isto poderá ocorrer se a Avenida Eurípedes Brasil Milano, também, for bloqueada em razão de água na pista.