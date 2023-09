Ibirapuitã matém recuo em Alegrete

Desde o início das intensas chuvas que assolaram a região, o Rio Ibirapuitã havia subido consideravelmente, inundando diversas áreas da cidade e famílias tiveram que deixar suas casas. O boletim mais recente também apresentou os seguintes números:

Famílias desabrigadas: 23 Pessoas desabrigadas: 66 Famílias desalojadas: 56 Pessoas desalojadas: 159

Os bairros mais afetados incluíram Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo, Promorar e Vila Izabel. A comunidade se mobilizou para ajudar aqueles que foram impactados pela enchente, oferecendo abrigo, comida e apoio emocional.

“Anjos” de plantão resgatam mais uma pessoa da Ponte Borges de Medeiros

A Prefeitura de Alegrete, o Exército Brasileiro e voluntários uniram forças, trabalhando incansavelmente para proteger vidas e propriedades. Abrigos foram estabelecidos no Ginásio do Oswaldo Aranha e no Antigo Posto do Bairro Macedo para acolher as pessoas desabrigadas e desalojadas.

Os contatos da Defesa Civil (55) 3961 1707 e (55) 991589544 estão disponíveis para informações e assistência.