Mecânico Carlos Roberto Pedroso morreu nesta madrugada na serra gaúcha

Sua batalha contra o câncer de pulmão, diagnosticado há apenas um mês, comoveu não apenas sua família, mas todos que acompanhavam sua luta incansável por dias melhores.

A notícia do falecimento de Carlos Roberto, aos 58 anos, ocorreu nesta madrugada logo após a meia-noite, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital em Caxias do Sul, para onde foi transferido após seu estado de saúde se agravar. Em um curto espaço de tempo, Carlos passou por uma internação, seguida de um procedimento de traqueostomia para auxiliar na respiração, e viu-se impossibilitado de realizar os tratamentos quimioterápicos devido ao avanço rápido da doença e à sua imunidade debilitada.

Em Farroupilha, Carlos que era mecânico, compartilhava sua vida com a esposa, e duas filhas. A opção da família pela cremação, seguida da transferência de suas cinzas para Alegrete, demonstra o profundo amor de Carlos pela cidade que o viu crescer. Parte de suas cinzas será depositada no Corredos Passo dos Coqueiros, e a outra parte será colocada no ossário, junto de seu pai e irmão, em um ato que simboliza a união eterna da família Pedrozo. A cremação será no final deste domingo.