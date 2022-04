Vendaval estilhaça vidros do Aeroporto e voos são cancelados em Alegrete

Na última terça-feira, o voo já havia sido cancelado e nesta quinta (28), novamente, os passageiros daqui tiveram que ir de van até Uruguaiana, para de lá pegarem outra aeoronave. O cancelamento acontece em caso de forte instabilidade, já que o avião é um monomotor e não pode decolar em caso de mau tempo, por medidas de segurança.

Mulher volta para a família depois de uma intervenção salvadora na Borges de Medeiros

Vidros quebrados de uma das Portas do Aeroporto

Fora isso, o vendaval acompanhado da chuva, do início da manhã de hoje(28), fez com que os vidros de uma das portas do Aeroporto ficassem estilhaçados.

De acordo com com Diego Silveira, da Empresa Azul, os seis passageiros que viajariam de Alegrete a POA, nesta quinta, com voo marcado para as 9h30min. foram até Uruguaiana, com as despesas de deslocamentos e alimentação custeados pela Empresa.