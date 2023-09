Ibirapuitã sai da cota de inundação e previsão é de pouca chuva para esta terça

A terça-feira amanheceu nublada e com previsão de chuva sem grande volume. De acordo com a Defesa Civil, o rio Ibirapuitã continua baixando e está a 9m50cm acima do normal. Com este índice o rio não está mais em inudação e sim na cota de alerta. Ainda permanecem atingidas 266 pessoas que estão entre casas de parentes e os abrigos ativos do ginásio do Oswaldo Aranha, antigo posto do bairro Macedo e SAAIA.

Para este dia 18 a previsão de chuva não deverá passar de 15mm, portanto sem maiores preocupações. Mesmo assim, a Defesa Civil continua aposta para que qualquer chamado ou eventualidade que possa acontecer. A temperatura máxima vai a 22C