SER Alegrete estreia com vitória na Copa Evandro Farias em Caxias do Sul

Com o slogan “Nunca será só futebol”, a tradicional Copa Fair Play, realizada em Caxias do Sul, se transformou em Copa Evandro Farias, em homenagem ao alegretense falecido tragicamente no município serrano e que tinha forte atuação esportiva na cidade.

A competição reúne 12 clubes do futebol amador caxiense e a SER Alegrete está na disputa. O time formado por alegretenses que residem em Caxias, onde Evandro “Zezé” era um dos pioneiros, estreou no último fim de semana.

No primeiro jogo, a SER Alegrete ganhou de virada do time do Resenha, 3 a 2, com gols de Jorge Luis, Carlos Ivan e Jullyander. A partida foi realizada no campo do Galópolis. No próximo dia 23, o time dos alegretenses encara o Loreto, no campo do N.S. Loreto, que também venceu na estreia da competição.

“Nossas sinceras homenagens ao nosso grande amigo Evandro Da Silva Farias, eterno Zezé, que esta lá de cima nos cuidando. Jogaremos sempre por você e sua família. Vamos Ser Alegrete”, destacou o dirigente Nivaldo Saldanha.

As 12 equipes jogam todos contra todos e classificam-se os 8 mais bem colocados, sendo os 4 primeiros para semifinal da Série Ouro e, do quinto ao oitavo, vão às semifinais da Série Prata.

Foto: reprodução