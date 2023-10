Ibirapuitã ultrapassa cota de atenção nesta tarde

Na medição realizada às 15h15min deste dia 17, o rio estava a 7m 65cm, ultrapassando a cota de atenção que é de 7m 50cm.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Renato Arnoud Grande, foram distribuídas lonas para as famílias dos bairros Segabinazzi, Gamino e Centro, cujas casas foram atingidas pelas fortes chuvas no início desta semana em Alegrete. Como a precipitação ocorreu em toda a região, ainda há água a descer da nascente do rio em Santana do Livramento, o que indica que o rio continuará subindo seu nível no município. Devido a isso, as equipes de serviço permanecem em alerta.

Apesar de toda essa chuva, a temperatura média em Alegrete permanece em torno de 20ºC, e a previsão para esta quarta-feira é de tempo estável com períodos de nublado na cidade.