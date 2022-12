Idelcina Noetzold é a nova patroa do CTG Sentinela do Ibicuí

Share on Email

“É um orgulho estar a frente desta entidade tradicionalista que cultua nossa tradições e valores e de congregar as famílias daquela região”, enaltece.

Ela informa que participaram da Caminhada do Bem e da Cavalgada Solidária neste mês de dezembro, em que cada Entidade Tradicionalista ganhou 20 cestas Básicas, para distribuir para sua comunidade.

Idelcina diz que dividiram as cestas entre duas Escolas ( EMEI Gente Miúda e CIEP) e cada uma recebeu 10 cestas. A entrega foi no último dia 6 a famílias que realmente precisam.