Amor vira lata- adote um cão do canil municipal

As campanhas de conscientização para que as pessoas evitem que suas fêmeas procriem sem controle é permanente, mas mesmo assim não é raro ver filhotes jogados à beira de estradas ou e campos. E, às vezes, mesmo resgatados, eles não resistem e morrem.

A Médica Veterinária, vereadora e voluntária da OPAA, Dileusa Alves, diz que eles tem um projeto – o amor Vira Lata que estimula a adoção responsável de cães que estão no Canil Municipal. O local abriga cães que foram abandonados ou maltratados e agora recebem cuidados. A ideia do projeto é fazer com que mais pessoas adotem um cão, visto que são animais dóceis.

“Tem muitas pessoas que querem ter um cão de estimação e nada mais bonito que dar um lar a quem já tem uma história de vida de sofrimentos”- falou.

Assim que uma pessoa mostre interesse e diga as características do animal que pretende adotar, a vereadora traz o animal e faz as vacinas e castração, para que o o novo dono leve seu pet com toda a segurança, esclarece.