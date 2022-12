Acidente entre Saveiro e Honda na Praça Getúlio Vargas

Share on Email

Na manhã desta quarta-feira(14), um acidente entre uma caminhonete e uma moto, na Praça Getúlio Vargas, resultou em lesões leves na motociclista.

Conforme informações da Guarda Municipal e da Brigada Militar, a condutora da Saveiro trafegava em direção ao centro e logo após passar a sinaleira da Praça Getúlio perto do cruzamento com a rua Barão do Amazonas, um outro veículo teria cortado a frente da caminhonete.

Na tentativa de evitar um acidente, a mulher que dirigia a Saveiro freou, entretanto, a motociclista que vinha logo atrás, não teve tempo de evitar a colisão e bateu no veículo.

Com o impacto, a mulher que pilotava a Honda ficou com dor no pulso.