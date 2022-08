Identificadas vítimas de acidente entre Sandero e Jeep na BR 290

Foram identificadas as quatro pessoas que morreram em um acidente de trânsito ocorrido no final da noite deste domingo (31) na BR-290, em São Gabriel, na Fronteira Oeste. Um Sandero, com placas de São Gabriel, e um Jeep Compass, emplacado em Porto Alegre, bateram de frente no km 455, por volta das 23h40min.

Os três ocupantes do Sandero morreram no local. Eles foram identificados como Melissa de Vargas Guarienti, 19 anos, Alexia Samira Velloso, 18, e Gabriel Miranda de Barros, 16. Como os corpos foram arremessados para fora do veículo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não soube informar quem dirigia o carro.

No Jeep Compass estavam um casal e a filha de um ano e seis meses. Os três foram encaminhados ao hospital, mas o motorista morreu durante o atendimento. Ele foi identificado como Rodrigo Pereira Garcia de Garcia Filho, 31. A esposa, Natália Soares Antunes, também de 31 anos, e a bebê, Constanza Soares Garcia de Garcia, seguem internadas na Santa Casa de São Gabriel.

O Sandero trafegava no sentido interior-capital e o Jeep no sentido contrário da BR-290. A rodovia ficou bloqueada até as 6h desta segunda-feira (1º). A perícia foi realizada e a Delegacia de Polícia de São Gabriel vai investigar as circunstâncias do acidente.

Fonte: GaúchaZH