Identificado o detento assassinado no Presídio, ele levou mais de 15 estocadas

No final da tarde de hoje, foi divulgado de forma oficial o nome do apenado executado no PEAL.

De acordo com informações da Susepe, trata-se do apenado José Romário dos Santos Sauceda, de 39 anos. Ele estava na cela 3 e levou mais de 15 estocadas, segundo informações da Perícia. O relatório será enviado nesta sexta-feira com os dados oficiais.

O nono homicídio de Alegrete, neste ano de 2020, foi nesta quinta-feira (08), pouco antes das 14hs, dentro da cela no Presídio Estadual de Alegrete.

O horário coincidiu com o “banho do sol” e, tão logo os agentes foram informados, acionaram o Samu, que atestou o óbito. A Polícia Civil esteve no local, assim como o Delegado de Polícia Maurício Arruda, Diretor do Foro, titular da Vara Criminal, Juiz Rafael Echevarria Borba e a Promotora da vara criminal, Daniela Fistarol.

O homicídio ocorreu pouco antes da saída para o pátio. Todos os demais apenados permanecem no banho de sol e retornaram por volta das 16h. Entretanto, foram realocados para outras celas. A perícia chegou por volta das 18h30m e permaneceu por mais de uma hora no local.

Toco, como era conhecido, residia na Invasão do Antigo Aeroporto. Ele estava cumprindo pena desde o ano de 2007 e, em sua ficha há delitos por homicídio e, também teria por latrocínio, de acordo com a Susepe.

Ainda segundo o administrador substituto, Rogério Abreu, José Romário estava em regime domiciliar para realizar tratamento de saúde onde permaneceu por 90 dias. Ele retornou ao PEAL, em setembro, onde testou positivo para Covid-19 e ficou em isolamento e cumpriu todos os protocolos. Toco foi liberado pelo médico e, na última quarta-feira(7), foi para a galeria, cela 3. Com ele, estavam mais 13 detentos e, até o momento, não houve a identificação do autor ou dos possíveis autores. A Susepe vai instaurar uma sindicância interna.

Com capacidade para 81 apenados, o Presídio Estadual de Alegrete está com 151 presos neste dia 8. Conforme Delegado responsável pela DP de Alegrete, Maurício Arruda, nesta sexta-feira ele vai se manifestar através de uma nota oficial sobre o ocorrido.

A Funerária Angelus removeu o corpo para o IML da Santa Casa. Toco deixa esposa, pai e familiares.

Flaviane Antolini Favero