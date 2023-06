Idosa cai na pista central do calçadão, local para tráfego de veículos

E mesmo que isso tenha sido avisado, repetidas vezes, as pessoas esquecem e andam pelo meio da via. No dia 5, uma senhora de 74 anos, estava caminhado pelo local e não percebeu um redutor de velocidade que colocaram para evitar que os carros ou motos aumentem a velocidade. Ela tropeçou e caiu. A idosa reclamava de dor no joelho e foi amparada por populares para poder se levantar.

Separando a rua dos demais espaços onde devem circular as pessoas existem uma espécie de balizadores de ferro. A queda da aposentada é uma alerta do que pode acontecer com outros desavisados que se caírem e não puderem levantar e ainda podem ser atropelados por um carro.

O Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Daniel Biachi Rosso explica que as pessoas devem saber que o meio do calçadão é utilizado agora para a circulação de carros e motos ou bicicletas, e devido a isso devem prestar atenção para evitar qualquer tipo de acidentes.