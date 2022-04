Idosa de 82 anos é agredida e roubada dentro de casa na Cidade Alta

Na última semana, um homem invadiu uma residência, no bairro Cidade Alta e agrediu a proprietária, uma idosa de 82 anos.

De acordo com a ocorrência, o acusado entrou no interior da residência pelo portão que estava aberto. Porém, quando ainda se encontrava na casa, os cachorros ficaram bravos e a idosa que estava no pátio entrou para ver o que estava acontecendo e, se deparou com o ladrão.

Neste momento, com o celular da vítima na mão, o indivíduo a empurrou com força e saiu correndo. A idosa precisou ser encaminhada ao hospital devido as escoriações sofridas na queda. Uma vizinha, repassou as imagens das câmeras de videomonitoramento onde é possível identificar o autor da agressão e furto. As imagens serão encaminhadas ao setor de investigação da Polícia Civil.

No momento do ocorrido, a idosa estava sozinha em casa.