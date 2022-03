Violência doméstica entre casal foi parar no plantão da DP

Desentendimento de casal gerou ocorrência policial, no final da tarde de ontem(13), em Alegrete.

Segundo a Brigada Militar, a guarnição foi acionada com a denúncia de que um homem de 65 anos estaria agredindo a companheira de 56 anos.

No endereço do casal, no bairro Restinga, os policiais conversaram com a mulher e, ela afirmou que não tinha sido agredida fisicamente, porém, o acusado havia a ofendido com palavrões.

O motivo da discussão entre eles, teria sido em razão da vítima ter saído de casa no sábado(12), para visitar familiares e retornado para o lar apenas no final de domingo. A mulher decidiu pernoitar na residência dos familiares e, isso teria deixado o companheiro furioso. Ela pontuou que ao chegar em casa o encontrou embriagado e muito alterado.

Já o homem, destacou para os policiais que tinha sido uma discussão entre eles, que não a agrediu fisicamente e o motivo seria a ausência da companheira em casa, visto que ela teria saído para fazer uma visita e acabou retornou mais de 20h depois. Ele também acrescentou que a vítima estaria embriagada.

O registro foi feito na Delegacia de polícia como Violência doméstica contra a mulher. A vítima solicitou Medidas Protetivas contra o acusado e pediu o afastamento dele do lar.