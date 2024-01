Idosa é atropelada por motociclista em Alegrete

Share on Email

No final da tarde de hoje(12), uma idosa de 83 anos foi atropelada por um motociclista em Alegrete, conforme informações fornecidas pela Brigada Militar. O acidente ocorreu próximo ao Presídio Estadual.

Segundo relatos, a vítima sofreu impacto com o solo, atingindo o rosto, e foi prontamente socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motociclista, um homem de 42 anos, afirmou que seguia em direção ao bairro Assumpção quando a idosa atravessou a via, fora da faixa de segurança.

Na tentativa de evitar a colisão, o condutor da motocicleta manobrou, mas acabou colidindo o espelho do veículo com a idosa. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia.