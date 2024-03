Central Única das Favelas deverá contemplar projetos comunitários em Alegrete

Share on Email

Com nova incumbência, na condição de responsável pelas ações da Central Única das Favelas (CUFA) na região, Moraes trouxe à tona o potencial de participação do município no EDITAL SEGUE O JOGO 2 da organização não governamental.

Fundada em 1999 na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, a CUFA expandiu sua atuação para todos os estados brasileiros e para outros 15 países. A missão da CUFA é intermediar o alcance de recursos para bairros e municípios, visando promover o desenvolvimento comunitário e o fortalecimento das camadas mais vulneráveis da sociedade.

Vanessa Moraes assumirá a responsabilidade de divulgar e orientar sobre o edital no Baita Chão. Segundo ela, Alegrete poderá ser contemplada com recursos em diversas áreas vitais, incluindo Arte e Cultura, Comunidade e Segurança, Direitos Humanos, Economia, Empreendedorismo, Esporte, Família e Saúde. “A central no Estado está localizada em Frederico Westphalen. Todos os projetos são avaliados e encaminhados à central no Rio de Janeiro”, esclarece.

Abraão Silva, coordenador da CUFA em Santa Maria e região central, destaca que o objetivo principal é democratizar o acesso aos recursos, possibilitando que todos os municípios, independentemente de seu tamanho ou localização, terem oportunidade de desenvolver projetos sociais. No caso do Rio Grande do Sul, estão disponíveis 7 milhões em recursos, acessíveis a todos os municípios por meio dos editais.

A CUFA, organizada por Pilares e Projetos, lança editais para encaminhar os projetos que serão contemplados. Os critérios de seleção das entidades beneficiadas são os seguintes: agente esportivo individual (poderá receber até R$ 2 mil em materiais); coletivos informais (poderão receber até R$ 5 mil em materiais) e coletivos formais com CNPJ (poderão receber até R$ 10 mil em materiais).

Um aspecto relevante do modelo proposto pela CUFA-RS é a distribuição equitativa dos recursos. Parte do valor será distribuída igualmente entre os 23 municípios do RS Seguro, garantindo que todos tenham a chance de ter projetos contemplados. A outra parte será distribuída proporcionalmente ao número de inscrições, assegurando uma participação inclusiva.