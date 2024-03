Idosa, vítima de atropelamento na Avenida Tiaraju, morre após 25 dias na UTI

Nesta manhã, aos 62 anos, faleceu Fátima Jussara Toscani Fernandes, após permanecer 25 dias internada na UTI da Santa Casa de Alegrete. Vítima de um grave atropelamento ocorrido na Avenida Tiaraju em 21 de fevereiro, Fátima lutou bravamente pela vida desde então. O acidente, que a deixou em estado crítico, resultou em sua permanência hospitalar e, posteriormente, em procedimentos cirúrgicos onde, por último, seu braço esquerdo foi amputado. Infelizmente, hoje ela não resistiu a uma parada cardiorrespiratória.

Fátima, residente do bairro Santos Dumont e proprietária de um estabelecimento comercial na Avenida Caverá, estava a caminho do trabalho na manhã do acidente. A colisão que a vitimou ocorreu quando ela foi atropelada por um indivíduo na Avenida Tiaraju, Zona Leste de Alegrete. O motorista responsável pela tragédia fugiu do local, mas foi posteriormente identificado e preso dois dias depois. Ele já está em liberdade.

A intervenção rápida e corajosa das testemunhas do acidente foi crucial para o socorro imediato à vítima. Fátima sofreu múltiplas fraturas, incluindo no braço, cotovelo, joelho e costelas, além de uma perfuração no pulmão. Essas lesões exigiram uma cirurgia de emergência realizada na tarde do mesmo dia do acidente.