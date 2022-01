Idoso apanha do filho e da nora

Idoso foi agredido por nora e filho no bairro Nova Brasília.

A vítima disse aos policiais civis que teve uma discussão com a nora, pois ela começou a indagar o motivo que o idoso não simpatizava com ela. Durante a desavença, os ânimos se exaltaram e a nora passou a agredi-lo com chutes e socos. Assim que o filho da vítima visualizou a esposa o agredindo, também, passou a dar socos e chutes e o jogou contra um veículo que estava em uma garagem.

As agressões somente cessaram quando um sobrinha da vítima interferiu. O idoso alega que as agressões do filho e da nora, que residem em uma casa no mesmo pátio da vítima, são para afugentá-lo do local, pois os dois teriam interesse em assumir a casa onde reside.

Diante das agressões, ele precisou de atendimento médico e foi levado à UPA. Posteriormente foi à DP realizar o registro soliciatou representar criminalmente contra os acusados.