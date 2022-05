Idoso, de 88 anos, provoca acidente e anuncia aposentadoria do volante

No final da tarde deste sábado(7), um idoso provocou um acidente de trânsito no cruzamento das ruas Bento Manoel com Barão do Rio Branco, Cidade Alta, em Alegrete.

Conforme informações dos Guardas Municipais, o motorista de 88 anos que trafegava na Barão do Rio Branco, sentido bairro/centro, acrescentou que não visualizou o veículo que descia a rua Bento Manoel.

Ao avançar a preferencial, cortou a frente do Santana que chocou-se na porta da Belina. Com o impacto, os dois veículos tiveram avarias consideráveis, entretanto, não houve feridos.

Durante o atendimento da Guarda Municipal, o idoso chegou a ponderar que estava se aposentando da direção. A partir do acidente, ele não iria mais dirigir.