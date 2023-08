Idoso de Quarai, desaparecido em Alegrete, é encontrado por militares do Exército

Nesta terça-feira(29), uma situação preocupante mobilizou autoridades e comunidade em Alegrete. Aldo Moura, um idoso de 82 anos, desapareceu, durante a manhã, nas proximidades da Santa Casa de Caridade de Alegrete, onde aguardava uma consulta médica programada para a tarde. No entanto, cerca de 10 minutos após a divulgação da notícia no site Alegrete Tudo, um desfecho positivo trouxe alívio a todos.

Câmara solicita prestação de contas do Carnaval 2023

As circunstâncias do desaparecimento de Aldo Moura ainda não foram esclarecidas. A Guarda Municipal, assim que foi informada, em colaboração com as funcionárias da Secretaria de Saúde de Quaraí, imediatamente iniciou as buscas pela cidade. As informações obtidas indicavam que o idoso havia sido visto pela última vez nas imediações da unidade de saúde onde aguardava atendimento médico.

Fêmea da Santa Camila com mais de 100 quilos é grande campeã Merino Australiano na Expointer

Após a notícia ser veiculada no PAT, o Comandante do Belog, Cel Davi Átila Lopes, entrou em contato. Ele havia visualizado a matéria e identificou o idoso, que já tinha sido resgatado por militares na parte da tarde. Aldo Moura foi encontrado nas margens de uma área de mata, onde aparentemente havia se perdido enquanto caminhava.

A ação coordenada entre a Guarda Municipal de Alegrete e as autoridades de Quaraí foi essencial para o rápido desfecho dessa situação delicada. Destaca-se a importância da rápida disseminação da notícia, que possibilitou sua pronta intervenção. O idoso foi localizado sem ferimentos graves, embora estivesse um pouco desorientado.

As servidoras da Prefeitura de Quaraí, juntamente com a Guarda Municipal, dirigiram-se prontamente à Unidade Militar onde Aldo aguardava. Os guardas municipais Roberto e Nilso, responsáveis pelo apoio nas buscas, foram elogiados pela eficiência em suas ações.

O desfecho positivo dessa história reforça a relevância da colaboração entre as diferentes esferas da sociedade em situações de emergência. O rápido engajamento das autoridades e a disseminação da informação pelos meios de comunicação locais foram elementos chave para a localização do idoso desaparecido.

Veja no link a matéria do desaparecimento: https://www.alegretetudo.com.br/atencao-idoso-de-82-anos-de-quarai-esta-desaparecido-em-alegrete/