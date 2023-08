Confira ordem dos desfiles da Semana da Pátria em Alegrete

A Prefeitura Municipal divulgou a programação completa dos desfiles, que prometem enaltecer o espírito patriótico e a união da comunidade.

No sábado, dia 2 de Setembro, a partir das 13h, a “Caminhada Cívica” terá início com a seguinte sequência:

O desfile seguirá com a participação de escolas municipais, polos educacionais, instituições de pesquisa e cultura, organizações esportivas e associações, todos unidos em um grande esforço para celebrar a independência e destacar os valores cívicos da cidade.

Já na quinta-feira, dia 7 de Setembro, também a partir das 13h, o segundo desfile terá lugar. A ordem de desfile será a seguinte:

O desfile continua com a participação de diversas escolas e instituições de ensino, tanto municipais quanto estaduais, além de universidades e cuersos técnicos (veja abaixo a lista completa).

Caminhada Cívica – sábado 02/09 a partir das 13h

1) Gabinete Executivo: Prefeito, Vice Prefeito e Secretários

2) PROERD – Brigada Militar

3) Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

4) Escola Especial Paul Harris – APAE

5) Secretarias Municipais:

Secretaria Municipal de Planejamento

• Secretaria Municipal de Promoção e de Desenvolvimento Social

• Secretaria Municipal de Meio Ambiente

• Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural

• Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Secretaria de Infraestrutura

Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania

Procuradoria Geral do Município – PGM

6) Câmara dos Vereadores Municipal

7) E.M.E.I DR. Euclides Lisboa

8) EMEB Silvestre Gonçalves – Pólo do Rincão do 28

9) EMEB João Cadore – Polo do Angico

10) E.M.E.B Alfredo Soares Leães – Pólo Rincão São Miguel

11) E.M.E.B Francisco Mafaldo – Pólo Caverá

12) E.M.E.B Murilo Nunes de Oliveira – Pólo Conceição

13) EMEB Constantino de Souza Nunes – Pólo do Jacaraí

14) EMEB Costa Leite – Polo do Jacaquá

15) EEEF Arthur Hormain – Polo dos Pinheiros

16) EMEB João Andre Figueira – Polo do Durasnal

17) EMEI Alda Crespo

18) EMEI Arnaldo da Costa Paz

19) E.M.E.I Manoel Estivalet

20) E.M.E.I Salustiano Prates

21) E.M.E.I Palmira Palma de Oliveira

22) E.M.E.I Mario Quintana

23) EMEI Sergio Augusto Bello Pereira – Guto Pereira

24) E.M.E.I Gente Miuda

25) E.M.E.I Nossa Senhora das Graças

26) E.M.E.B Ibirapuitã

27) E.M.E.I Menino Deus

28) Centro de Pesquisa e Documentação de Alegrete – CEPAL

29) Escola de Dança Ballerina

30) Associação Jogos da Solidariedade – AJS

31) Centro de Treinamento TANEMAKI JUDO

32) Associação Esporte para Todos

Caminhada Cívica – dia 7 de Setembro – a partir das 13h. Pela manhã, ocorre o Desfile Cívico militar.

1) Gabinete Executivo: Prefeito, Vice Prefeito e Secretários

2) Secretarias Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

3) EMEB Waldemar Borges – 20 ANOS

4) EEEM Waldemar Borges

5) E.E.E.F Eduardo Vargas

6) E.M.E.B Luiza de Freitas Valle Aranha

7) E.E.E.B Marcelo Faraco

8) E.M.E.B Dr. Antonio Saint Pastous de Freitas

9) Colégio Estadual Emílio Zuneda

10) E.M.E.B Francisco Carlos

11) E.M.E.B Eurípedes Brasil Milano

12) E.M.E.B Fernando Ferrari

13) E.E.E.M Demetrio Ribeiro

14) IEEOA – Instituto Estadual de Educação Cívico – Militar Oswaldo Aranha

15) E.M.E.B Honório Lemes

16) E.M.E.B Lions Clube

17) E.M.E.B Alcy Vargas Cheuiche

18) E.M.E.B José Antonio Vilaverde Moura

19) E.E.E.F Ecilda Alves Paim

20) E.E.E.F Salgado Filho

21) ADRA – Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais

22) E.E.E.F Freitas valle

23) E.M.E.B Princesa Isabel

24) E.E.E.M Dr. Romário Araujo de Oliveira

25) Colégio Raymundo Carvalho

26) Urcamp – Centro Universitário da Região da Campanha

27) Cruzeiro do Sul Educacional

28) UERGS

29) Instituto Federal Farroupilha – IFF

30) Escola Técnica Caio Fernando Abreu – SEG Santiago

31) E.E.E.M Tancredo Neves