Atenção! Idoso de 82 anos, de Quarai, está desaparecido em Alegrete

O idoso veio ao Município, nesta terça-feira(29), para uma consulta com um especialista oftalmologista da Santa Casa de Alegrete e, durante a manhã, sumiu sem deixar rastros.

Aldo tem problemas de audição e está em Alegrete devido ao tratamento especializado. Segundo informações obtidas, por volta das 9h20min, ele saiu das dependências da Santa Casa de Alegrete, onde iria passar por sua consulta, e desde então não foi mais visto. Esta teria sido a terceira vez que Aldo veio ao Baita Chão em busca de cuidados médicos.

Preocupadas com a situação, funcionárias da Secretaria de Saúde de Quaraí estão mobilizadas para encontrar o idoso. Ele não estava com acompanhantes. Pede-se a colaboração de todos que possam ter informações sobre o paradeiro do idoso.

Caso alguém o visualizou ou tenha informações sobre Aldo Moura, é solicitado que entre em contato imediatamente pelos números de telefone: 55 98111- 7527 ou 55 99725-7329. Toda e qualquer informação, pelo menos seja, pode ser crucial para ajudar a desvendar o mistério do seu desaparecimento. A Guarda Municipal está auxiliando as funcionárias da Secretaria de Saúde de Quarai.