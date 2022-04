Idoso é morto a pauladas em São Martinho da Serra; suspeito é preso, diz polícia

Um idoso de 71 anos foi morto a pauladas em São Martinho da Serra, na Região Central do Rio Grande do Sul, na sexta-feira (22). Ele foi identificado pela polícia como Antonio Peres da Silva. O corpo da vítima foi encontrado pela Brigada Militar (BM) em uma estrada no interior do município.

Durante o atendimento da ocorrência, um homem que estava em uma casa próxima do local gritou para os policiais dizendo ter cometido o crime. Ele afirmou que atingiu a cabeça da vítima com um pedaço de madeira depois de um desentendimento entre os dois.

O suspeito foi preso em flagrante, levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Santa Maria, a 24 km da cidade, e encaminhado para uma delegacia. A Polícia Civil investiga o caso.

Fonte: G1