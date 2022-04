O adeus inesperado de Graciele consternou familiares e amigos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

“Ela era uma mãe maravilhosa e amava cuidar da casa. Uma pessoa que se preocupava com todos e sempre mandava uma mensagem de bom dia para as amigas, grupos de família, entre outros.”- assim, Bruno iniciou a descrição sobre a companheira de vida, parceira de lutas e amiga incomparável, Graciele Pereira, vítima fatal de um infarto aos 33 anos, na última quarta-feira(20).

Homenagem póstuma: cinzas do alegretense João Leal “Macaco”, ao pé de um Ipê branco

Bruno Alves, falou com a reportagem e comentou que, este mês está em férias devido ao aniversário, de 15 anos, da filha mais velha do casal, todavia, em razão da morte de um vizinho muito querido, a primogênita optou por fazer uma comemoração mais simples e íntima, apenas com amigos mais próximos.

As férias do trabalho, estavam perfeitas e ele acrescenta que, estar em família sempre foi algo que eles priorizaram.

Devota de Nossa Senhora, na última Missa, Graciele levou a imagem para que o Padre, Pedro Navarro, a abençoasse, pois ela pediu para o marido uma gruta, feita no pátio da residência da família.

Após chegar da Igreja, Bruno lembra, que a esposa sentiu-se um pouco indisposta, queixou-se de dores nas pernas, mas não queria ir ao médico, estava concluindo algumas “tarefas” na casa, em razão do feriado.

Comovente homenagem a Nono, Valdenir dos Santos, vítima de infarto fulminante

Contudo, por sentir dificuldade de respirar(falta de ar), Bruno a levou até a Unidade de Pronto Atendimento – UPA – e foi a última vez que falou com a companheira.

Depois de passar pela triagem, Graciele foi levada para atendimento e não resistiu ao infarto. A notícia abalou a todos.

O casal tem três filhos, sendo duas meninas de 15 e 13 anos e o menino que vai completar três anos em junho. “Ela sempre foi uma mãe muito participativa, amava os filhos, era uma grande leoa. Depois das gestações das duas meninas, quando ficou grávida pela terceira vez, destacava o desejo de ter um menino e também fomos abençoados” – comentou.

Nas redes sociais, Bruno acompanhou a avalanche de mensagens, homenagens e o carinho dedicados a Graciele. Ele agradece o carinho e pediu desculpas por não conseguir atender e responder a todos. Em seu perfil no facebook, a seguinte mensagem: “quando o amor é forte, nenhum adeus é eterno”.

A esposa foi sepultada na tarde da última quinta-feira(21), no Cemitério Público Municipal.