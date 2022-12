Idoso é preso por estuprar adolescente em Uruguaiana

A Polícia Civil prendeu preventivamente, na noite de segunda-feira (12), um idoso de 63 anos suspeito de estuprar uma adolescente de 15 anos em Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Conforme a investigação, ele tem antecedentes criminais por tentativa de estupro, crime cometido em 2003.

O abuso sexual teria ocorrido no início do mês passado, na residência do idoso. De acordo com a delegada Amanda Andrade, ele era conhecido da adolescente, que a chamou para prestar um serviço doméstico.

A delegada Amanda conta que a adolescente demorou a fazer a denúncia porque tinha medo. Em depoimento, ela disse que o idoso chegou a ir até a escola em que ela estuda para lhe oferecer dinheiro, na tentativa de evitar a denúncia.

O idoso preso foi encaminhado para a Penitenciária Modulada após prestar depoimento.

Por Henrique Dihl, RBS TV e g1 RS