Estão definidos os finalistas do citadino de futsal

Dois jogos no último sábado (10), definiram os finalistas da Série B do campeonato citadino de futsal. Deportivo La Portera e Eliseos Futsal carimbaram o acesso a elite do futsal alegretense.

O Deportivo triunfou para cima do bom time do AEF Tigres, vitória de 4 a 3, colocou o Deportivo La Portera na grande final e dono de uma das vagas para Série A 2023.

A outra vaga foi garantida pelo Eliseos Futsal. Vitória de 3 a 0 sobre a SER Atlas, garantiu presença na final da segundona. A rodada teve mais uma vez a campanha solidária em prol ao desportista e narrador Pablo Marzulo.

No próximo sábado (17), acontecem as duas finais na Arena Esporte e Lazer. Às 19h, jogam Deportivo La Portera x Eliseos Futsal. Logo em seguida será conhecido o campeão da Série A, jogaço entre AABB x União Society/FNP. O campeão da Série C é o Racing, que vai jogar a Série B em 2023.

Fotos: reprodução