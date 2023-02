Idoso morre esmagado por trator que conduzia em Progresso

Um idoso de 69 anos morreu esmagado pelo próprio trator que conduzia em Progresso, no Vale do Taquari. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (2). A vítima não teve o nome divulgado.

De acordo com a Polícia Civil, o homem estava indo até uma lavoura de fumo quando fez uma curva e perdeu o controle do trator. O veículo capotou e desceu uma ribanceira. Com isso, o idoso teria caído para fora da cabine e ficado preso embaixo do trator. Ele não resistiu aos ferimentos.

Trabalhadores que estavam em outro ponto da propriedade só perceberam o acidente quando voltaram até a lavoura onde estava o trator e acionaram a polícia.

Por Raí Quadros, RBS TV Santa Cruz