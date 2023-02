Polícia investiga morte de criança de 3 anos em Santa Maria

A Polícia Civil investiga a morte de um menino, de 3 anos e 2 meses, que foi encontrado descordado em uma residência do Bairro Juscelino Kubitschek na tarde desta quinta-feira (02). A vítima não teve a identidade divulgada pelas autoridades.

Conforme a ocorrência policial, os pais do menino teriam o encontrado caído desacordado com a roupa molhada próximo de uma extensão elétrica e de uma tomada. A criança deu entrada no Pronto Atendimento do Patronato por volta das 16h20min com uma queimadura na mão direita e no lado direito do peito.

Ainda segundo a ocorrência, a equipe médica teria feito trabalho de ressuscitação até as 17h45min, sem obter resposta. Segundo informações, o menino foi reanimado, mas veio a sofrer outra parada cardíaca e não resistiu.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Posto Médico-Legal (PML) de Santa Maria para exame de necropsia. O caso será investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) da Polícia Civil.

Por Lenon de Paula – Diário de Santa Maria