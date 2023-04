Idoso suspeito de arrastar cachorro até a morte em Bagé é preso

Share on Email

O suspeito de arrastar um cachorro até a morte em Bagé, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, foi preso preventivamente nesta sexta-feira (31). O homem, de 75 anos, não teve o nome divulgado. O caso ocorreu na segunda (27).

Em depoimento à polícia, o idoso afirmou que o animal estava doente e acabou morrendo. Para não sujar o porta-malas do veículo, ele teria amarrado o cão no reboque. A versão, no entanto, foi refutada pelos investigadores.

De acordo com o delegado Guilherme Fagundes, que investiga o caso, um laudo pericial feito no cachorro apontou que o animal foi arrastado ainda com vida. Além disso, testemunhas relataram que o cão estava abrindo e fechando a boca enquanto estava preso à estrutura.

Conforme o delegado, o suspeito será indiciado pelo crime de maus-tratos. Em caso de condenação, a pena prevista é de 2 a 5 anos, aumentada de 1/6 a 1/3 pela morte.

O homem foi encaminhado ao Presídio Regional de Bagé.