1°de abril rende pegadinha de helicópteros na praça e homem verde de megafone

Neste sábado, 1º de abril, é comemorado o Dia da Mentira e muitas pessoas vão aproveitar a ocasião para pregar peças em amigos ou familiares.

Na programação da Rádio Nativa FM 105.9, a interativa realizada por Jucelino Medeiros e João Baptista Favero Marques, no Estação Saudade questionava: é possível ficar um dia sem mentir?

A maioria dos ouvintes destacou e também assumiu que por inúmeras vezes a mentira faz parte do cotidiano, com exemplos: o bebê da vizinha que não é tão bonitinho, o marido que não confirma que a esposa está – por vezes – um pouco acima do peso ou que o cabelo está lindo, mesmo desalinhado, entre tantas outras situações.

O ponto ápice da brincadeira foi quando por volta das 11h, Jucelino Medeiros interrompeu João Baptista e seguiu falando com um tom de voz que deixou muitos apreensivos – ali, narrou que estava acompanhando uma live onde era possível perceber cinco helicópteros em plena Praça Getúlio Vargas, estes emitiam ruído de motor, apenas um, porém, de forma ainda mais silenciosa e quase no final surgiu um homem “verde” que com um megafone falou: é 1º de Abril. A forma inusitada da descrição rendeu muita curiosidade e muitos que estavam atentos à programação foram até a janela ou saíram para fora de suas residências na tentativa de observarem os helicópteros e o homem “verde”.

Ano após ano, é comum que o dia 1º de abril seja marcado por pegadinhas e brincadeiras. Isso porque a data é conhecida em muitos países.

Há quem diga que mentir faz parte da natureza humana, mas outros defendem que esse argumento só serve para amenizar a culpa e justificar um ato errado. Qualquer que seja a razão, o fato é que uma pessoa conta, em média, três mentiras durante uma conversa de 10 minutos, segundo já mostrou um estudo britânico.

As mentiras do dia a dia são as mais comuns e incluem omissão e exagero, segundo estudo da Universidade de Southampton, no Reino Unido.