Idosos a partir de 63 anos serão vacinados nesta sexta-feira em Alegrete

A sequência da vacinação da primeira dose contra o Covid-19 de idosos com 63 anos ou mais acontece nesta sexta-feira a partir das 13h30, nas UBSs com salas de vacinas e no antigo PAM (UBS Bento Gonçalves). A população deve ficar atenta aos meios de comunicação e canais oficiais de comunicação da Prefeitura, pois se sobrarem doses poderá iniciar a vacinação de pessoas com 62 anos.

Para se vacinar é preciso apresentar documento de identidade e CPF. Pessoas que apresentarem sintomas gripais ou estão positivadas com a Covid-19 devem respeitar o período de isolamento e esperar a melhora dos sintomas para comparecer aos locais de vacinação.

Ao total foram destinadas 1060 doses de Coronavac para para a vacinação da segunda dose e 1060 doses de vacina da Astrazeneca para a primeira dose, estas são distribuídas proporcionalmente nas UBSs com salas de vacina e no antigo PAM.

DPCOM