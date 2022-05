IFFar abre seleção para professor substituto na área de Educação Física

Share on Email

O IFFar – Campus Alegrete abrirá, a partir do dia 28, as inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação de professor substituto na área de Educação Física.

O periodo de inscrições acontece entre os dias 28 de maio e 01 de junho de 2022. As inscrições devem ser realizadas através do site http://proseletivo.iffarroupilha.edu.br/professores-substitutos.

O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), mediante preenchimento da Guia de Recolhimento da União (GRU), no endereço eletrônico indicado no edital.

A remuneração pode variar, dependendo da titulação do candidato, de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21, em regime de trabalho de 40 horas semanais, acrescentados ao auxílio alimentação no valor de R$ 458,00, mais auxílio transporte e auxílio pré-escola.

O processo contará com 2 etapas: 1) avaliação curricular (eliminatória e classificatória) – não presencial; 2) prova de desempenho didático (eliminatória e classificatória) – não presencial.

A área disponível para essa vaga é Educação Física, onde o requisito mínimo para ingresso é graduação em Licenciatura em Educação Física.

Todas as informações podem ser acessadas no Edital nº 098/2022, que rege o processo de seleção.