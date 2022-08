IFFar oferece cursos básicos de idioma para alunos, servidores e comunidade

Share on Email

O IFFar vai oferecer cursos gratuitos de inglês e espanhol básico para alunos, servidores e comunidade externa. As inscrições para o processo de seleção vão até 25 de agosto.

Todas essas unidades oferecem 20 vagas para cursos de inglês e 20 vagas para cursos de espanhol, na modalidade semipresencial. As aulas presenciais terão duração de 1h30 e ocorrem uma vez por semana. Em Alegrete, as aulas iniciam no dia 14 de setembro.

As inscrições podem ser realizadas até 25 de agosto, exclusivamente pela internet, através do preenchimento de um formulário, disponível neste link. Assim como os cursos, as inscrições são gratuitas.

Podem participar alunos e servidores do IFFar e comunidade externa. A idade mínima para participação é de 14 anos.

A seleção dos candidatos inscritos se dará através de sorteio eletrônico, a ser realizado no dia 31 de agosto, às 14h. O sorteio poderá ser acompanhado ao vivo através deste link. O resultado será publicado no dia 5 de setembro.

As informações completas sobre a seleção estão disponíveis no Edital nº 265/2022, que rege a seleção.