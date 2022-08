Prêmio Cultural Pindorama abre inscrições para a segunda edição

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) divulgam a abertura de inscrições para o Prêmio Cultural Pindorama.

A iniciativa é resultado da articulação entre as Universidades, com o objetivo de incentivar a reflexão artística acerca da realidade, valorizando a produção cultural e estimulando o surgimento de novos artistas.

O Prêmio irá selecionar obras artísticas sobre o tema ”Brasil Sustentável”, considerando aspectos ambientais, culturais, econômicos e suas implicações e reflexões no Brasil atual.

As inscrições se estendem até 10 de outubro, e podem ser feitas em três categorias: poema, fotografia e audiovisual. Para se inscrever, é necessário preencher o formulário on-line de inscrição e enviar por e-mail os anexos necessários, conforme categoria pretendida.

Os melhores trabalhos irão ser premiados de acordo com a modalidade de inscrição: para a comunidade externa às Universidades, no valor de R$1.000, e para Acadêmicos da Unipampa e UFPel, no valor de R$1.000.

A premiação acontece em sua segunda edição neste ano de 2022, consolidando o êxito perante a comunidade acadêmica interna e externa. Confira as informações completas no edital do Prêmio Cultural Pindorama, ou entre em contato com a organização através do e-mail premiopindorama@unipampa.edu.br

