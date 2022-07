IFFar seleciona estudante de graduação para participar de projeto

O Instituto Federal Farroupilha (IFFar) publicou um edital interno para a seleção de estudante de graduação para o programa “Práticas e Habilidades Interpessoais para uma Rede Voltada à Inovação na América Latina” (Lapassion, na sigla em inglês).

O aluno selecionado receberá uma bolsa para o desenvolvimento das atividades. As inscrições vão até 2 de agosto.

O Edital nº 234/2022 (acesse os links no final dessa notícia) seleciona cinco estudantes dos cursos de graduação do IFFar, sendo um para participar da mobilidade acadêmica, e quatro para compor a lista de espera.

As inscrições devem ser feitas até 2 de agosto, por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível neste link.

As atividades do projeto serão desenvolvidas na cidade de Itumbiara, localizada no estado de Goiás, sob tutela do Instituto Federal de Goiás (IFG).

O aluno selecionado receberá uma bolsa de R$10 mil que deve ser destinada ao pagamento dos custos com deslocamentos, hospedagem, alimentação, custeio de despesas essenciais e outros custos concernentes à participação nas atividades presenciais e remotas.

Podem participar da seleção os estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação oferecidos pelo IFFar, desde que possuam idade mínima de 18 anos completos na data de inscrição.

Os alunos participantes também não podem ter vínculos empregatícios. Outros requisitos estão dispostos no edital que rege a seleção.

É imprescindível que os candidatos leiam atentamente todas as informações do edital principal e relacionados, disponíveis nos links a seguir:

De acordo com a página do projeto no site do IFG, o projeto Lapassion envolve parceiros de Portugal, Finlândia, Espanha, Brasil, Uruguai e Chile. Tem como motivação criar uma solução única para abordar diferentes problemas que afetam a juventude nas instituições de ensino superior, ajudando os estudantes a obter uma melhor formação em termos de inovação, habilidades técnicas e internacionalização.

Esta solução é obtida pela LAPASSION MP / I (Projetos / Estágios Multidisciplinares) para que as equipes de alunos ajudem a co-criar e co-desenvolver projetos propostos por empresas e outras organizações, ou para acelerar ideias inovadoras em um contexto internacional envolvendo estudantes de vários países).