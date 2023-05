IFFar vai oferecer Pós-Graduação em Linguagem e Docência EaD

O Instituto Federal Farroupilha (IFFar) está abrindo uma consulta pública, pois pretende iniciar, até o ano que vem, a primeira turma de uma Pós-Graduação Lato Sensu em Linguagem e Docência. O curso será oferecido na Modalidade EaD, de modo a facilitar o acesso aos professores que possuem uma agenda mais atribulada.

A realização do curso tem o intuito de proporcionar uma qualificação gratuita e de qualidade para professores que atuam em todas as licenciaturas. Nesse intuito, a instituição pede que os professores em geral, com ênfase na comunidade de Alegrete e Manoel Viana, preencham a consulta via Google Forms no link abaixo. A pesquisa visa a realização de um levantamento de interesse dos possíveis candidatos à realização do curso, bem como suas formações e disponibilidades de tempo.

Link para acesso da Pesquisa: Google Forms: https://forms.gle/g3T2Kmhiuzc5gd3p6