Descoberta de câncer de ovário motiva mulher a alertar para os perigos da doença

O depoimento a seguir de Tatiana Mendonça é muito importante e pode ter um grande impacto na vida de muitas mulheres. Ela destaca a importância de cuidar do corpo e fazer exames preventivos para detectar doenças como o câncer de ovário, que é uma doença silenciosa e pode ser difícil de diagnosticar.

“Há pouco mais de dois meses, passei por uma cirurgia para retirar um cisto de 8,5 cm que apareceu no meu ovário. O procedimento foi uma ooforectomia, em que o ovário afetado foi removido. Infelizmente, durante a cirurgia, o médico observou que havia algo errado e decidiu enviar o material retirado para biópsia.

Os dias seguintes foram de grande ansiedade. Eu me perguntei o que poderia estar errado, mas jamais imaginei a resposta que receberia: o resultado da biópsia indicava que eu tinha câncer de ovário”-pontua.

Tatiana ressalta que vai realizar quimioterapia de 21 em 21 dias, e jamais perde a fé e acredita que irá superar essa etapa. Além disso, conta com o apoio incondicional dos quatro filhos e de amigas, o que mostra como o suporte emocional é fundamental para quem enfrenta um problema de saúde.

O relato de Tatiana é um alerta para todas as mulheres, principalmente para aquelas que já passaram pela menopausa. Ela destaca que o câncer de ovário é detectado por meio de exames específicos, como o ultrassom transvaginal e o exame de sangue do marcador CA-125, e não é identificado nos exames habituais, como o papanicolau.

Além disso, acrescenta que cerca de 75% dos casos de câncer de ovário são causados ​​quando a doença já está avançada, o que torna o diagnóstico tardio um grande problema. Por isso, é fundamental que as mulheres fiquem atentas aos sintomas, como dor, desconforto abdominal e dor lombar, e conversem com seus médicos para avaliar a necessidade de realizar exames específicos.

Tatiana complementa que aproximadamente 10% dos casos de câncer de ovário estão relacionados com a síndrome familiar de mama e ovário, o que significa que há uma predisposição genética para a doença. Por isso, é fundamental que as mulheres conversem com seus médicos e avaliem o histórico familiar para identificar possíveis riscos.

Para finalizar, reitera a mensagem sobre a importância de cuidar da saúde e realizar exames preventivos. Seu desabafo pode impactar muitas mulheres e incentivar a busca por mais cuidados que podem salvar vidas. Para saber mais sobre o câncer de ovário e seus sintomas, recomenda-se buscar informações em fontes especializadas, como o Instituto Nacional do Câncer (INCA) ou o Hospital do Câncer de Barretos.