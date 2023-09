IGP altera temporariamente local de entrega de documentos de identidade

As chuvas, em grande volume, que caíram em Alegrete nas últimas semanas prejudicaram, em especial, o telhado do prédio onde funciona o IGP, posto de identificação que faz documento de identidade aqui na cidade. Com problemas elétricos, o serviço de encaminhamento das carteiras de identidade não pode ser realizado. Acontece que muitas pessoas não sabem o que houve e vão até o local, no prédio da Praça Getúlio Vargas. Na porta da sala os avisos de que os serviços do IGP estão, temporariamente sem atendimento, devido a falta de energia.

O que está acontecendo até que os problemas sejam sanados é a retirada de documentos, ja confeccionados, no Posto Médico (PML) ao lado da UPA das 8h 30m às 12h.