Identificado motociclista que morreu na Estrada do Caverá

A vítima foi identificada como José Claudio Damaceno Medeiros, de 55 anos, natural de Santiago.

Segundo informações apuradas pelo PAT, Medeiros estava a caminho de seu local de trabalho quando o acidente ocorreu. Seu filho, que foi ao local, relatou que seu pai havia se queixado de um desconforto e dormência no braço. Não há evidências de colisão com outro veículo ou animal, levando ao cancelamento da perícia. A causa da morte será determinada por meio de necropsia.

Tudo indica que o santiaguense pode ter sofrido um mal súbito, que resultou no acidente. Ele estava pilotando uma motocicleta Yamaha. O Comando Rodoviário da Brigada Militar atendeu à ocorrência, com o apoio do policiamento ostensivo da Brigada Militar. O acidente ocorreu entre 6h30 e 7h, no km 08 da Estrada do Caverá.

O caso permanece sob investigação para esclarecer as circunstâncias exatas que levaram à tragédia que tirou a vida do trabalhador rural José Claudio Damaceno Medeiros. A Polícia Civil também esteve no local.