Rio Ibirapuitã subiu 20 centímetros nas últimas 12 horas em Alegrete

Os dados são da estação automática CPRM/ANA e apontam elevação nas últimas horas. Em 12 horas, o nível subiu 0,20cm. Na noite de quarta-feira a aferição chegou a 10m16cm.

No entanto, o número de atingidos permanece inalterado com 266 pessoas. A água inundou áreas dos bairros Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo, Promorar, Vila Izabel e Centenário, desabrigando 31 famílias que residem em zonas ribeirinha da cidade.

Com três abrigos ativos, no Ginásio do Oswaldo Aranha, Antigo Posto do Bairro Macedo e SAAIA, que estão atendendo os desabrigados. O número de desalojados seguem o mesmo. São 176 pessoas, cerca de 61 famílias que estão instaladas em barracas próximas a estas áreas por opção, e outro foram para casa de familiares e amigos.

A Defesa Civil continua o auxílio aos flagelados e chamados podem ser através do (55) 3961 1707 ou (55) 991589544.

Foto: Dpcom/PMA