IGP, de Alegrete, continua agendando emissão de identidade pelo site

Compartilhe















Com a bandeira preta que vigorou até a última quinta- feira passada, no RS , agendar carteira de identidade pelo site só em casos muito urgentes.

Com a mudança da bandeira para vermelha o serviço foi retomado e precisou que o site fosse atualizado pelo sistema da Prossergs.

Geane Petrucci, responsável pelo posto do IGP, em Alegrete, informa que já estão com os horário da semana que vem praticamente lotados, mas que os que precisarem agendar a emissão de sua identidade entrem no site.

Ela disse, ainda disse que para a pessoa fazer sua CI demora em média 20 minutos e depois de cada um que passa pelo local, de forma individualizada, todos os materiais são higienizados dentro de todos os protocolos exigidos pela saúde.

Com o agendamento e cada um tendo o seu horário para ser atendido, confere mais segurança e evita aglomerações.

O posto do IGP de de Alegrete atende em salas do antigo Fórum , na praça Getúlio Vargas.