Artista alegretense participa de galeria virtual do Sesc RS

Estreia do projeto aconteceu no dia 26 de abril, com mostra do artista Nelson Theophilo Hartmann, de Ijuí.

Potencializar a relação das artes visuais com diferentes públicos e valorizar o trabalho de artistas gaúchos é o objetivo da Galeria Virtual Sesc, projeto que foi lançado na última segunda-feira do mês de abril.

Sob a lógica de uma galeria física, com diversas salas, o site www.sesc-rs.com.br/galeriavirtual apresentará, pelo menos, uma nova exposição por mês até dezembro. A estreia será com a mostra de pinturas “Entre o Sagrado e o Profano”, de Nelson Theophilo Hartmann, de Ijuí.

Logo em seguida, será a vez do artista alegretense Guto Vilaverde, com uma trajetória consolidada na arte do mosaico. O artista de Alegrete começou a quebrar e juntar os primeiros cacos de azulejos no final dos anos 90, na África do Sul, país onde viveu por mais de dez anos. Em Johannesburg, visitando uma loja de produtos para mosaicos, conheceu alguns artistas locais que lhe mostraram os equipamentos necessários para criação de mosaicos, e ali mesmo, informalmente, recebeu algumas dicas de como fazer seu primeiro trabalho.

Foi inspiração à primeira vista. Daquele dia em diante o mosaico passou a fazer parte da vida do artista, que já havia transitado pela dança, pelas artes cênicas, mas que até então não havia encontrado uma manifestação artística que realmente lhe completasse.

Fortemente influenciado pela estética da pop art, do cinema cult e da arte de rua, o artista autodidata passou a retratar personalidades que influenciaram as artes, a política e as lutas por um mundo mais justo e mais igualitário. Usando cacos de azulejos de cores vibrantes, retrata as caras que marcaram a história contemporânea.

Alguns nomes como o cantor Chico Buarque, a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff ou o jogador de futebol Daniel Alves possuem seus retratos feitos em mosaico por Guto Vilaverde.

Sobre a Galeria Virtual

Com abordagens e técnicas diferentes, cada artista apresentará parte de seu acervo, compondo uma exposição com audiodescrição e encontros virtuais durante o ano. Além das obras, o espaço também disponibilizará materiais complementares para utilização pela comunidade escolar, profissionais da área e público interessado. Também estão confirmadas mostras dos artistas Bebeto Alves (Uruguaiana) e Antônio Augusto Bueno (Porto Alegre), Maria Lucina Busato Buento (Passo Fundo), Marisa Seidel (Santa Rosa), Bruna Engel (Montenegro), Desirée Hirtenkauf (Lajeado), Elisa Zattera (Caxias do Sul) e Simone Rosa (Santa Maria).

Durante todo o ano de 2020, mesmo em meio à pandemia, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac esteve como sempre bem próximo à comunidade gaúcha. Seguindo as recomendações das autoridades e mantendo os cuidados com a saúde de todos, os serviços continuaram sendo entregues e fizeram diferença na vida das pessoas. Para 2021, a entidade deseja que os gaúchos vistam seus melhores sorrisos e tenham esperança no novo ciclo.

