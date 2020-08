IGP,que encaminha carteiras de identidade, não abre nesta segunda em Alegrete

Compartilhe









Mesmo com a alteração da bandeira na última sexta- feira de vermelha para laranja, em Alegrete, quem precisou do serviço do IGP, nesta segunda,24, se deparou com a porta fechada.

A informação da responsável pelo Posto, Jeane Petrucci e que estão cumprindo a bandeira vermelha, que é de segunda a segunda, e isso não permite o serviço abrir e que o retorno será na terça, 25.

O IGP que encaminha carteira de identidade e emite atestado de bons antecedentes, atende em sala do antigo Fórum, na praça Getúlio Vargas, não abriu neste dia 24.

Quem precisar do serviço do IGP em Alegrete pode procurar a partir de amanhã. As atividades são mediante agendamento com intervalo para que as mesas e os materiais usados passem pela higienização necessária.

Vera Soares Pedroso