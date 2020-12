Igreja católica oferece apoio emocional e alimentar na pandemia

O trabalho social e voluntário e ajuda espiritual nesta pandemia do novo coronavírus tem um grande valor, porque muitas pessoas por conta do isolamento e até por terem perdido o seu trabalho passaram a viver dias bem difíceis.

O principal problema é o emocional em que as pessoas precisam estar sempre se cuidado e evitar aglomerações para não contrair o vírus.

O padre Pedro Navarro da Paróquia Nossa Senhora Conquistadora, diz que eles mantêm um trabalho que, além das missas, com todo o distanciamento, realizam campanha de ajuda a comunidade.

“Nós realizamos a campanha do leite com a arrecadação de caixas do produto que foram entregues à Secretaria de Assistência Social”.

Padre Pedro Navarro informa que por iniciativa do padre Vanderlei Almeida estão realizando a campanha do cobertor para ser entregue à Santa Casa de Alegrete.

Este mês, em que se comemora o Natal, o nascimento de Cristo a Paróquia Nossa Senhora Conquistadora vem realizando, 40 minutos antes da missa os encontros de Natal, na igreja toda semana a partir da sagrada escritura.

As missas de Natal serão celebradas, no dia 24 às 20h e no dia de Natal às 19h na Igreja Matriz de Alegrete.