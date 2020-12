Conselho Tutelar constata mudanças na rotina das famílias durante a pandemia

A pandemia mostrou faces e criou rotinas antes nunca vistas em famílias e na comunidade.

E, neste novo ritmo, o convívio em casa foi alterado. Famílias que antes nem viam os filhos, por conta do trabalho, passaram a conviver mais em casa. Isso criou uma aproximação direita que, conforme o presidente do Conselho Tutelar tem o lado bom e ruim.

-Nos últimos meses, devido a isso aumentaram os casos de violência doméstica em Alegrete, de acordo com o presidente Conselho Tutelar, Emir Lemos.

Os conselheiros nunca pararam seu trabalho, em nove meses de pandemia, e continuam atendendo vários casos que chegam direto ou por denúncia pelo disque 100.

Os conselheiros continuam a fazer as visitas, in loco, e encaminhar quando necessário para a Rede de Assistência da Prefeitura, através dos CRAS, CREAS e CAPS I. Todo o trabalho é feito seguindo os protocolos de saúde para evitar a contaminação pelo novo coronavírus.

Outro problema que o Conselho enfrenta é a não devolução do material impresso com atividades curriculares entregues pelas escola. – Eles fazem de tudo, mas alguns alunos e os pais não devolvem as atividades e isso provocou evasão escolar esse ano, totalmente atípico em que as aulas foram virtuais ou com entrega de material, pondera o presidente do Conselho.

-Isso é muito preocupante, porque mesmo em 2021 não sabemos se as aulas voltam à normalidade e por isso os responsáveis por seus filhos não devem deixá-los sem realizar as atividades isso vai fazer a diferença, salienta.