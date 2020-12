Poucos clientes foram às compras no domingo

Apesar da permissão, foram poucas as lojas que optaram por abrir neste domingo(6), em Alegrete. Até então, estabelecimentos considerados não essenciais podiam abrir as portas de segunda-feira a sábado, limitação imposta devido à pandemia do coronavírus.

No início da tarde de ontem, o movimento na Rua Dos Andradas era fraco e a grande maioria do comércio estava de portas fechadas. No primeiro dia do mês de dezembro, com temperatura máxima em 27°C, o Centro não registrou o movimento de outros anos.

Embora a proximidade do Natal, os consumidores saíram de forma muito discreta, conforme a reportagem acompanhou em alguns períodos da tarde do domingo. Todas as empresas estavam cumprindo as medidas de prevenção contra o novo coronavírus.

Já a última sexta-feira e o sábado foi de intenso movimento nas ruas centrais. A dificuldade de vagas e volume de pessoas nas ruas eram perceptíveis e observadas por todos que passaram pela região central. O movimento no comércio teve um acréscimo desde o dia 27 com a Black Friday. Em alguns outros pontos da cidade como Parque Rui Ramos, em alguns períodos a fiscalização orientou algumas pessoas que permaneciam no local. A Região 03 que Alegrete faz parte está na bandeira vermelha pela terceira semana consecutiva.