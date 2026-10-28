Problemas na balsa reforçam cobrança por ponte no Passo do Mariano Pinto

A construção de uma ponte sobre o Rio Ibicuí, na localidade de Mariano Pinto, voltou ao centro das reivindicações da comunidade. Diante dos problemas recorrentes na manutenção da balsa que realiza a travessia, moradores e usuários defendem que a obra seja incluída entre as prioridades do próximo governo estadual, liderado pelo governador eleito Luciano Zucco.

Durante o governo de Eduardo Leite, houve promessa de construção da ponte como parte da conclusão do projeto de pavimentação da ERS-566, importante ligação rodoviária para uma das principais regiões do agronegócio da Fronteira Oeste. Embora a pavimentação tenha avançado significativamente, a estrutura para a travessia do Rio Ibicuí ainda não foi concretizada.

A comunidade do Mariano Pinto anuncia que pretende mobilizar esforços junto ao futuro governo para reivindicar tanto a conclusão da pavimentação da rodovia quanto a construção da ponte. A avaliação é de que a obra é fundamental para garantir maior segurança e regularidade no deslocamento de moradores, produtores rurais e transportadores que utilizam o trecho.

Balsa enfrenta problemas recorrentes

Atualmente, a travessia é realizada por uma balsa mantida por uma associação responsável pelo serviço. A embarcação, fabricada em 1993, é a única disponível sobre o Rio Ibicuí naquele trecho e atende diariamente veículos leves, caminhões e máquinas agrícolas.

Devido ao tempo de uso, a estrutura exige manutenção frequente para permanecer em condições adequadas de navegação. Os problemas mecânicos, quando ocorrem, provocam interrupções no serviço e afetam a rotina de quem depende da travessia para trabalhar, acessar propriedades rurais ou transportar a produção.

O episódio mais recente foi registrado na última segunda-feira (26), quando um problema na bomba do motor interrompeu as atividades por aproximadamente duas horas e meia. Conforme as informações repassadas pela associação mantenedora, a situação foi solucionada e o serviço voltou a funcionar.

Ligação estratégica para a região

A balsa do Mariano Pinto desempenha papel importante na mobilidade regional e no escoamento da produção agropecuária. Por atender veículos de diferentes portes, inclusive caminhões e máquinas agrícolas, a travessia integra a rotina de produtores e trabalhadores que circulam entre localidades do interior.

Para a comunidade, a construção da ponte representaria uma solução permanente para as dificuldades provocadas pelas interrupções no funcionamento da embarcação, além de proporcionar maior previsibilidade aos deslocamentos e ao transporte de cargas.

A reivindicação agora é que o projeto seja retomado pelo próximo governo estadual, de forma a concluir a ligação prevista para a ERS-566 e garantir uma alternativa definitiva de travessia sobre o Rio Ibicuí.